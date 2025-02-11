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Наиль Якупов рассказал, как изменился «Авангард» после прихода Ги Буше

Наиль Якупов рассказал, как изменился «Авангард» после прихода Ги Буше
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался о переходе в омский клуб из китайского «Куньлуня» и прокомментировал, как изменилась команда после прихода главного тренера Ги Буше.

«В бытовом плане было несколько легче, ведь ранее уже защищал цвета «ястребов» и знал город. Поэтому оставалось лишь войти в какую-никакую струю. Да, в процессе сезона у «Авангарда» менялось руководство, исполнители, но от нас это не зависело. Было необходимо хорошо выполнять свою работу. Было много доверия, игрового времени.

А потом пришёл новый главный тренер Ги Буше, и, на моё удивление, не было ни одного хоккеиста, который ныл, говорил: «На фига мне это нужно? Мне тяжело. Так много тренируемся, катаемся». Все приняли новые методы и стали молча трудиться. И сейчас команде помогают даже те люди, которые раньше были в тени. Все объединены одной общей целью. Нет слова «я», есть только «мы». Это очень важно», — цитирует Якупова RT.

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