Пронгер рассказал, чем игра за сборную Канады поможет Макдэвиду в его карьере в НХЛ

Бывший канадский защитник Крис Пронгер рассказал, как матчи за сборную Канаду могут повлиять на капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Хоккеист является ассистентом капитана Сидни Кросби в национальной команде на Турнире четырёх наций. Бывший защитник сборной Канады Крис Пронгер считает, что опыт участия в этом турнире сделает Макдэвида лучше как капитана, когда он продолжит сезон в НХЛ в «Эдмонтоне».

«Если они смогут выиграть, он получит неоценимый победный опыт. Думаю, он это уже понимает. Для Макдэвида это ещё одна возможность научиться побеждать. Это другая среда. Ты играешь с лучшими хоккеистами мира. Это способ показать себя. Чтобы заявить: «Это моя лига. Я — лучший хоккеист в этой лиге, и я выиграю её», — цитирует Пронгера Sportsnet.

Первый матч на Турнире четырёх наций сборная Канады проведёт в ночь на 13 февраля со сборной Швеции.