«Трактор» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции

Благодаря победе «Сибири» в прошедшем в Новосибирске матче с тольяттинской «Ладой» (4:1) челябинский «Трактор» стал первым участником плей-офф от Восточной конференции КХЛ. «Трактор» набрал 76 очков после 55 матчей.

Напомним, первым участником плей-офф в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги стал ярославский «Локомотив», который набрал 82 очка после 54 матчей и на данный момент занимает первое место в Западной конференции КХЛ.

Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги завершится 23 марта. Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго раунда вновь будет перекрёстный формат.