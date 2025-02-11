«Трактор» стал первым участником плей-офф КХЛ от Восточной конференции
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Благодаря победе «Сибири» в прошедшем в Новосибирске матче с тольяттинской «Ладой» (4:1) челябинский «Трактор» стал первым участником плей-офф от Восточной конференции КХЛ. «Трактор» набрал 76 очков после 55 матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4) 2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4) 2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5) 3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3) 4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)
Напомним, первым участником плей-офф в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги стал ярославский «Локомотив», который набрал 82 очка после 54 матчей и на данный момент занимает первое место в Западной конференции КХЛ.
Отметим, что регулярный сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги завершится 23 марта. Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго раунда вновь будет перекрёстный формат.
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