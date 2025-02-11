«Сибирь» в домашнем матче нанесла «Ладе» девятое поражение подряд

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов, которому ассистировали Георгий Белоусов и Брендан Лайпсик. Через полторы минуты Энди Андреофф удвоил преимущество хозяев с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи. В середине второго периода Архип Неколенко сократил отставание в счёте. В третьем периоде «Сибирь» реализовала большинство в формате «5 на 3» и сделала счёт 3:1 — отличился Тейлор Бек. Голом в пустые ворота отметился Сергей Широков.

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Таким образом, «Лада» потерпела девятое поражение подряд, «Сибирь» выиграла третий матч кряду.