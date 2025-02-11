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Сибирь — Лада, результат матча 11 февраля, счет 4:1, КХЛ 2024-2025

«Сибирь» в домашнем матче нанесла «Ладе» девятое поражение подряд
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    

На 10-й минуте матча счёт открыл нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов, которому ассистировали Георгий Белоусов и Брендан Лайпсик. Через полторы минуты Энди Андреофф удвоил преимущество хозяев с передач Тейлора Бека и Тревора Мёрфи. В середине второго периода Архип Неколенко сократил отставание в счёте. В третьем периоде «Сибирь» реализовала большинство в формате «5 на 3» и сделала счёт 3:1 — отличился Тейлор Бек. Голом в пустые ворота отметился Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Лада» потерпела девятое поражение подряд, «Сибирь» выиграла третий матч кряду.

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