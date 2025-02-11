«Металлург» продлил контракт с защитником Данилой Паливко

Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с защитником Данилой Паливко. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, контракт продлён на два года – до конца сезона-2026/2027.

Данила Паливко присоединился к «Металлургу» в межсезонье-2023 в результате обмена с «Адмиралом» из Владивостока. В нашей команде защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина-2024.

Всего за магнитогорскую команду защитник сыграл 94 матча в сезонах-2023/2024 и 2024/2025. В прошлом игровом году Данила принял участие в 41 встрече регулярного чемпионата и заработал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+10». В плей-офф защитник сыграл в 6 встречах, не набрав очков. В сезоне-2024/2025 Данила отыграл в 47 встречах и набрал 7 (0+7) баллов при показателе полезности «+7».