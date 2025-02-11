Тревор Мёрфи стал шестым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков за одну регулярку

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Игрок обороны «Сибири» Тревор Мёрфи в матче с «Ладой» набрал 50-е очко в сезоне и стал шестым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат.

Дважды отметки в 50 очков достигали Кевин Даллман и Александр Никишин, по разу — Даррен Диц, Дамир Шарипзянов и Крис Ли. Ли принадлежит рекорд по результативности среди защитников – 65 очков в сезоне-2016/2017.