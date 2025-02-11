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Тревор Мёрфи стал шестым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков за одну регулярку

Тревор Мёрфи стал шестым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков за одну регулярку
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    

Игрок обороны «Сибири» Тревор Мёрфи в матче с «Ладой» набрал 50-е очко в сезоне и стал шестым защитником в истории КХЛ, набравшим 50+ очков за один регулярный чемпионат.

Дважды отметки в 50 очков достигали Кевин Даллман и Александр Никишин, по разу — Даррен Диц, Дамир Шарипзянов и Крис Ли. Ли принадлежит рекорд по результативности среди защитников – 65 очков в сезоне-2016/2017.

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