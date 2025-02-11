Комментатор Скворцов идёт на поправку и чувствует себя значительно лучше

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин заявил, что комментатор Роман Скворцов идёт на поправку. Напомним, комментатор попал в реанимацию после конфликта у бара в Новосибирске.

«Сегодня с утра пришли хорошие новости из Новосибирска – наш комментатор Рома Скворцов идёт на поправку и чувствует себя значительно лучше. Угрозы для жизни, по словам врачей, нет. Накануне к Роману прилетела его супруга, с такой поддержкой, уверен, восстановление будет быстрым.

Обстоятельствами произошедшего доверим заниматься компетентным органам, но я бы от себя и от «Матч ТВ» хотел выразить огромную признательность врачам, которые занимаются Романом, местному департаменту здравоохранения, Диме Губерниеву с коллегами по журналистскому цеху и отдельно руководству и сотрудникам КХЛ, которые молниеносно среагировали на ситуацию и приложили максимум усилий для того, чтобы мы и дальше слушали репортажи Романа в эфирах!» — написал Тащин в своём телеграм-канале.