Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Зубов рассказал, что стало решающим фактором в поражении «Лады» от «Сибири»

Павел Зубов рассказал, что стало решающим фактором в поражении «Лады» от «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов заявил, что в поражении от «Сибири» (1:4) решающее значение имела игра команд в неравных составах. Новосибирцы забили три гола при игре в большинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    

— Игра в неравных предопределила исход.

— Как оцените игру в равных составах?
— Во втором периоде много раз накладывали звенья, соперник отбрасывался и жёсткий бокс держал в своей зоне. Хотели увеличить количество бросков, но под воротами по-другому надо играть — один должен там присутствовать, а второй — накатывать. Мы распылялись по углам, и броски получились пустыми, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» в домашнем матче нанесла «Ладе» девятое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android