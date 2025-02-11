Павел Зубов рассказал, что стало решающим фактором в поражении «Лады» от «Сибири»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов заявил, что в поражении от «Сибири» (1:4) решающее значение имела игра команд в неравных составах. Новосибирцы забили три гола при игре в большинстве.

— Игра в неравных предопределила исход.

— Как оцените игру в равных составах?

— Во втором периоде много раз накладывали звенья, соперник отбрасывался и жёсткий бокс держал в своей зоне. Хотели увеличить количество бросков, но под воротами по-другому надо играть — один должен там присутствовать, а второй — накатывать. Мы распылялись по углам, и броски получились пустыми, — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.