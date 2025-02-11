Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучшие уходят». Павел Зубов — об Андрее Тарасенко

«Лучшие уходят». Павел Зубов — об Андрее Тарасенко
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о воспоминаниях от игры и общения с Андреем Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года.

«Владимировичу — только добрые воспоминания, сегодня жену и маму его увидел, печально всё это. Он был человеком с большой буквы, преданным, классным сыном для своих родителей, любил их, боготворил. Помню, отца он назвал человеком года, когда интервью у него брали. Семья у него всегда была на первом месте. У меня два сына, у него два, раньше брали лёд и играли вместе. К сожалению, лучшие уходят», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» в домашнем матче нанесла «Ладе» девятое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android