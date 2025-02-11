«Лучшие уходят». Павел Зубов — об Андрее Тарасенко

Главный тренер «Лады» Павел Зубов рассказал о воспоминаниях от игры и общения с Андреем Тарасенко, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года.

«Владимировичу — только добрые воспоминания, сегодня жену и маму его увидел, печально всё это. Он был человеком с большой буквы, преданным, классным сыном для своих родителей, любил их, боготворил. Помню, отца он назвал человеком года, когда интервью у него брали. Семья у него всегда была на первом месте. У меня два сына, у него два, раньше брали лёд и играли вместе. К сожалению, лучшие уходят», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.