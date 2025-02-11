Епанчинцев — о победе над «Ладой»: в этот день мы не имели права проиграть
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Ладой» в день памяти игрока и тренера новосибирского клуба Андрея Тарасенко.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4) 2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4) 2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5) 3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3) 4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)
«Разные периоды — второй провалили полностью. В этот день, день памяти Андрея Владимировича Тарасенко, мы не имели права потерпеть поражение. Игра в неравных составах предопределила результат. Хочется поблагодарить болельщиков, сказать спасибо родственникам Андрея Владимировича. Прекрасное время провёл в «Ладе», в «Сибири». Именно в этот день такой матч дорогого стоит, он всегда в наших сердцах. К сожалению, не смог с ним поработать, знал его профессионализм. Благодарен ребятам, что победили в такой день», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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