Епанчинцев — о победе над «Ладой»: в этот день мы не имели права проиграть

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев оценил победу над «Ладой» в день памяти игрока и тренера новосибирского клуба Андрея Тарасенко.

«Разные периоды — второй провалили полностью. В этот день, день памяти Андрея Владимировича Тарасенко, мы не имели права потерпеть поражение. Игра в неравных составах предопределила результат. Хочется поблагодарить болельщиков, сказать спасибо родственникам Андрея Владимировича. Прекрасное время провёл в «Ладе», в «Сибири». Именно в этот день такой матч дорогого стоит, он всегда в наших сердцах. К сожалению, не смог с ним поработать, знал его профессионализм. Благодарен ребятам, что победили в такой день», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.