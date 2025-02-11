Защитник «Сибири» Ахияров — о матче с «Ладой»: мотивация была запредельной

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров прокомментировал победный матч памяти Андрея Тарасенко с «Ладой» (4:1).

— Насколько мотивация была выше сегодня, когда играли матч в память Андрея Тарасенко?

— Она была запредельной, вся команда хотела выиграть именно сегодня. Вчера смотрели фильм про него, это нас замотивировало.

— В какой-то момент показалось, что «Сибирь» начала действовать самоуверенно, почти сразу же пропустив. Было ли такое?

— Второй период вообще не получился, в третьем исправились.

— У «Сибири» начинает появляться инстинкт убийцы, потому что не лучшая игра сегодня была, но все моменты уверенно реализовали?

— Встреча может складываться по-разному, тем более что мы хотим залезть в плей-офф и играть как можно дольше. Там каждая ошибка на вес золота будет, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.