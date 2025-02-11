Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сибири» Ахияров — о матче с «Ладой»: мотивация была запредельной

Защитник «Сибири» Ахияров — о матче с «Ладой»: мотивация была запредельной
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров прокомментировал победный матч памяти Андрея Тарасенко с «Ладой» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    

— Насколько мотивация была выше сегодня, когда играли матч в память Андрея Тарасенко?
— Она была запредельной, вся команда хотела выиграть именно сегодня. Вчера смотрели фильм про него, это нас замотивировало.

— В какой-то момент показалось, что «Сибирь» начала действовать самоуверенно, почти сразу же пропустив. Было ли такое?
— Второй период вообще не получился, в третьем исправились.

— У «Сибири» начинает появляться инстинкт убийцы, потому что не лучшая игра сегодня была, но все моменты уверенно реализовали?
— Встреча может складываться по-разному, тем более что мы хотим залезть в плей-офф и играть как можно дольше. Там каждая ошибка на вес золота будет, — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Сибирь» в домашнем матче нанесла «Ладе» девятое поражение подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android