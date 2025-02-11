Защитник «Сибири» извинился перед болельщиками «Ак Барса» за инцидент с неприличным жестом

Защитник «Сибири» Тимур Ахияров извинился перед болельщиками «Ак Барса» за инцидент с неприличным жестом, за который он был оштрафован КХЛ.

«В первую очередь, хочу извиниться перед казанскими болельщиками. Они это восприняли всё на свой счёт, хотя это показывалось лишь одному человеку, который неуважительно отнёсся к нашей команде. Эмоции сыграли, я был наказан, прошу за это прощения.

СМИ опубликовали всё однобоко, сообщили, что я всем болельщикам это показывал, но это не так. Всех болельщиков уважаю: казанских или нет, без разницы», — передаёт слова Ахиярова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.