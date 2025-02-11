Джон Купер рассказал, определился ли он с основным вратарём Канады на Турнир четырёх наций

Главный тренер сборной Канады Джон Купер заявил, что ещё не определился с первым номером среди вратарей на Турнир четырёх наций. Голкиперами сборной на турнир заявлены: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

«Этот турнир не похож на чемпионат мира, где есть целая куча предварительных игр, и вы можете просматривать различных ребят. Я думаю, для всех, включая нападающих, защитников, всех, это то, что нужно. Если вы проигрываете свою первую игру, то что вам теперь делать? И поэтому все здесь находятся, чтобы показать себя, и все будут стараться сделать всё возможное. И как тренерский состав, если мы почувствуем, что что-то не получается, то мы внесём изменения. Кто-то должен сыграть в воротах первым, но я не вижу, чтобы это было ротацией», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.