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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». После второго периода впереди нижегородский клуб со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    

В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал пас точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. На данный момент этот гол является победным в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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