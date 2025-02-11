Вратарь «Ак Барса» Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». После второго периода впереди нижегородский клуб со счётом 3:0.

В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал пас точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. На данный момент этот гол является победным в матче.

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