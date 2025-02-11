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Вратарь Пекка Ринне подписал однодневный контракт с финским клубом пятой лиги

Вратарь Пекка Ринне подписал однодневный контракт с финским клубом пятой лиги
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Самый успешный вратарь в истории «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне подписал контракт на одну игру с «Киекко-Кетут», финской хоккейной командой из пятой лиги, сообщает The Tennesean. Команда базируется в Кемпеле, Финляндия, родном городе Ринне.

Пока неясно, когда голкипер сыграет за «Киекко-Кетут», их следующий матч состоится 15 февраля с «Киилатом». Если Ринне действительно выйдет за «Киекко-Кетут», это будет его первая профессиональная игра с 10 мая 2021 года.

Ринне принадлежит ряд рекордов франшизы «Нэшвилл Предаторз» по сейвам (17 627), победам (369) и «сухим» матчам (60), а также по наибольшему количеству побед в плей-офф (45). Ринне завершил карьеру в НХЛ в 2021 году, где выступал на протяжении 15 лет. В январе Ринне был включен в Зал славы «Нэшвилла» вместе с генеральным менеджером Дэвидом Пойлом и защитником Ши Уэбером.

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