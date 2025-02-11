Вратарь СКА Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб от московского «Динамо»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу бело-голубых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5) 2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5) 3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4) 3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)
Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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