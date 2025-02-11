Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь СКА Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб от московского «Динамо»

Вратарь СКА Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб от московского «Динамо»
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Идёт второй период — счёт 3:0 в пользу бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
3-й период
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Самая опасная позиция в КХЛ? Вспоминаем всех вратарей СКА за три года
Самая опасная позиция в КХЛ? Вспоминаем всех вратарей СКА за три года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android