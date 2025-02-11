Нападающий «Витязя» Дерек Барак забросил шайбу впервые за последние три месяца
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и подмосковным «Витязем». Идёт третий период, счёт 1:0 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3-й период
3 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Бучельников, Макеев) – 39:26 (5x3) 1:1 Шартье (Дроздов, Гурьянов) – 42:04 (5x5) 2:1 Гурьянов – 54:20 (5x5)
На последней минуте второго периода счёт голом в большинстве открыл нападающий «Витязя» Дерек Барак. Примечательно, что для форварда этот гол стал первым с 8 декабря 2024 года. В первой трети регулярного чемпионата текущего сезона американский нападающий возглавлял список снайперов Континентальной хоккейной лиги, а затем у форварда начался длительный игровой спад.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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