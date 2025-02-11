Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — Торпедо, результат матча 11 февраля, счет 1:5, КХЛ 2024-2025

«Торпедо» забросило пять шайб и крупно обыграло «Ак Барс» в гостевом матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    

В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал передачу точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. Также голы в составе нижегородского клуба забили Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов. Единственную шайбу «Ак Барса» за пять минут до конца матча забросил капитан Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» прервал свою пятиматчевую победную серию. «Торпедо» одержало третью победу кряду.

Материалы по теме
Видео
Вратарь «Ак Барса» Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android