«Торпедо» забросило пять шайб и крупно обыграло «Ак Барс» в гостевом матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.

В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал передачу точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. Также голы в составе нижегородского клуба забили Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов. Единственную шайбу «Ак Барса» за пять минут до конца матча забросил капитан Дмитрий Яшкин.

«Ак Барс» прервал свою пятиматчевую победную серию. «Торпедо» одержало третью победу кряду.