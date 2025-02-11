«Торпедо» забросило пять шайб и крупно обыграло «Ак Барс» в гостевом матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.
В конце первого периода голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов совершил грубую ошибку и отдал пас сопернику на пустые ворота. Вратарь уехал за ворота и выдал передачу точно на клюшку нападающему «Торпедо» Евгению Свечникову, который легко поразил пустые ворота. Также голы в составе нижегородского клуба забили Егор Виноградов, Никита Тертышный, Никита Шавин и Максим Летунов. Единственную шайбу «Ак Барса» за пять минут до конца матча забросил капитан Дмитрий Яшкин.
«Ак Барс» прервал свою пятиматчевую победную серию. «Торпедо» одержало третью победу кряду.
- 11 февраля 2025
-
21:31
-
21:13
-
21:04
-
20:39
-
20:29
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:27
-
18:10
-
17:54
-
17:53
-
17:35
-
17:00
-
16:20
-
16:11
-
16:09
-
15:40
-
15:30
-
15:23
-
15:13
-
14:54
-
14:49
-
14:28
-
14:09
-
13:48
-
13:31
-
13:25
-
13:11
-
13:05
-
12:47