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ЦСКА — Витязь, результат матча 11 февраля, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

Дебютный гол Шартье за ЦСКА помог армейцам обыграть «Витязь»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и подмосковным «Витязем». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Бучельников, Макеев) – 39:26 (5x3)     1:1 Шартье (Дроздов, Гурьянов) – 42:04 (5x5)     2:1 Гурьянов – 54:20 (5x5)     3:1 Каменев (Мамин) – 59:00 (en)    

На последней минуте второго периода счёт голом в большинстве открыл нападающий «Витязя» Дерек Барак. Примечательно, что для форварда этот гол стал первым с 8 декабря 2024 года. В первой трети регулярного чемпионата текущего сезона американский нападающий возглавлял список снайперов Континентальной хоккейной лиги, а затем у форварда начался длительный игровой спад. В начале третьего периода счёт сравнял Рурк Шартье, который набрал своё первое очко в составе армейской команды. В середине третьего периода Денис Гурьянов забил победный гол ЦСКА. Владислав Каменев забросил шайбу в пустые ворота.

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