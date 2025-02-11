Дебютный гол Шартье за ЦСКА помог армейцам обыграть «Витязь»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и подмосковным «Витязем». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1.
На последней минуте второго периода счёт голом в большинстве открыл нападающий «Витязя» Дерек Барак. Примечательно, что для форварда этот гол стал первым с 8 декабря 2024 года. В первой трети регулярного чемпионата текущего сезона американский нападающий возглавлял список снайперов Континентальной хоккейной лиги, а затем у форварда начался длительный игровой спад. В начале третьего периода счёт сравнял Рурк Шартье, который набрал своё первое очко в составе армейской команды. В середине третьего периода Денис Гурьянов забил победный гол ЦСКА. Владислав Каменев забросил шайбу в пустые ворота.
- 11 февраля 2025
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