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Куньлунь — Салават Юлаев, результат матча 11 февраля, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал четырёхматчевую серию поражений
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Локхарт (Фу, Душак) – 03:56 (5x4)     2:0 Дрозг (О'Реган) – 17:28 (5x5)     2:1 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 17:49 (5x5)     2:2 Хмелевски (Тодд, Ремпал) – 19:59 (5x4)     3:2 Звягин (Сомерби) – 38:20 (5x5)     4:2 Ро (Кленденинг, Лефевр) – 47:04 (5x5)    

К 18-й минуте матча «Куньлунь» повёл со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились нападающие Люк Локхарт и Ян Дрозг. Через 20 секунд нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян отквитал одну шайбу. На последней секунде первого периода Александр Хмелевски сравнял счёт. В конце второго периода Степан Звягин вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Кайл Ро увеличил отрыв в счёте.

Таким образом, «Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений.

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