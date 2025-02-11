«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 4:2.

К 18-й минуте матча «Куньлунь» повёл со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились нападающие Люк Локхарт и Ян Дрозг. Через 20 секунд нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян отквитал одну шайбу. На последней секунде первого периода Александр Хмелевски сравнял счёт. В конце второго периода Степан Звягин вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Кайл Ро увеличил отрыв в счёте.

Таким образом, «Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений.