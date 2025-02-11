«Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» и прервал четырёхматчевую серию поражений
Поделиться
В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой китайского клуба со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Локхарт (Фу, Душак) – 03:56 (5x4) 2:0 Дрозг (О'Реган) – 17:28 (5x5) 2:1 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 17:49 (5x5) 2:2 Хмелевски (Тодд, Ремпал) – 19:59 (5x4) 3:2 Звягин (Сомерби) – 38:20 (5x5) 4:2 Ро (Кленденинг, Лефевр) – 47:04 (5x5)
К 18-й минуте матча «Куньлунь» повёл со счётом 2:0 — заброшенными шайбами отметились нападающие Люк Локхарт и Ян Дрозг. Через 20 секунд нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян отквитал одну шайбу. На последней секунде первого периода Александр Хмелевски сравнял счёт. В конце второго периода Степан Звягин вновь вывел хозяев вперёд. В середине третьего периода Кайл Ро увеличил отрыв в счёте.
Таким образом, «Куньлунь» прервал четырёхматчевую серию поражений.
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
21:45
-
21:44
-
21:31
-
21:13
-
21:04
-
20:39
-
20:29
-
20:00
-
19:30
-
19:05
-
19:00
-
18:50
-
18:46
-
18:37
-
18:27
-
18:10
-
17:54
-
17:53
-
17:35
-
17:00
-
16:20
-
16:11
-
16:09
-
15:40
-
15:30
-
15:23
-
15:13
-
14:54
-
14:49
-
14:28
-
14:09
-
13:48
-
13:31
-
13:25
-
13:11