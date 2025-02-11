Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей «Ак Барса» и «Торпедо»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.

Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей Ивана Кульбакова и Амира Мифтахова. На последних секундах матча голкипер «Торпедо» Кульбаков ударил клюшкой нападающего «Ак Барса» Никиту Дыняка за борьбу на пятачке. Видимо, этот эпизод стал причиной сначала словесной перепалки между вратарями после окончания матча, а затем и возникшей потасовки.

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