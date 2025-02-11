Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей «Ак Барса» и «Торпедо»

Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей «Ак Барса» и «Торпедо»
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Торпедо». Крупную победу одержала нижегородская команда со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    

Во время послематчевого рукопожатия состоялась потасовка вратарей Ивана Кульбакова и Амира Мифтахова. На последних секундах матча голкипер «Торпедо» Кульбаков ударил клюшкой нападающего «Ак Барса» Никиту Дыняка за борьбу на пятачке. Видимо, этот эпизод стал причиной сначала словесной перепалки между вратарями после окончания матча, а затем и возникшей потасовки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android