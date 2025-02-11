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«Сочи» отыграл две шайбы в третьем периоде и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

«Сочи» отыграл две шайбы в третьем периоде и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Нефтехимиком». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Хоружев, Барбер) – 41:49 (5x5)     0:2 Барбер (Профака) – 49:17 (5x4)     1:2 Гараев (Сероух, Попов) – 50:32 (5x5)     2:2 Хохлачёв (Ибрагимов) – 55:34 (5x5)     3:2 Яремчук (Мачулин, Венгрыжановский) – 62:26 (3x3)    

Команды смогли открыть счёт лишь в третьем периоде. На голы нападающих «Нефтехимика» Германа Точилкина и Райли Барбера хозяева ответили заброшенными шайбами Амира Гараева и Александра Хохлачёва. Матч перешёл в овертайм. Победу по итогам овертайма одержали хозяева. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Александр Яремчук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» одержал вторую победу в последних восьми матчах. «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на 10 очков.

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