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Динамо М — СКА, результат матча 11 февраля, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

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11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава. В середине третьего периода счёт голам СКА открыл защитник Илья Карпухин. В последние минуты матча при игре в большинстве СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, но не смог сравнять счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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