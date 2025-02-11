Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.
Стартовый вратарь СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава. В середине третьего периода счёт голам СКА открыл защитник Илья Карпухин. В последние минуты матча при игре в большинстве СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, но не смог сравнять счёт.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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