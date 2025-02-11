Ларионов вспомнил, как забивал бывшим командам в НХЛ, в ответ на вопрос о голе Свечникова

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал гол Евгения Свечникова после ошибки вратаря «Ак Барса» Амира Мифтахова.

«Вчера была возможность посетить команду «Ак Барс» 2012 года, поговорил с мальчишками. Сказал им, что буду играть на победу. Мальчики дали нам импульс. Обошли дома сильную команду — всегда очень приятно. Это одна из лучших встреч сезона для нас, коллективная, правильная. Быстрые движения с шайбой, хорошие голы, рабочая этика. Но не хотим обольщаться этой игрой, через 48 часов следующий матч.

Парадоксально, что в карьере любого игрока происходит внутренняя дополнительная мотивация, когда ты играешь против бывшей команды. Всегда получается, когда забиваешь гол бывшему коллективу, и мы рады тому, что Евгений Свечников открыл счёт, дал импульс ребятам. У меня тоже такое было в НХЛ, когда играл за «Ванкувер», «Сан-Хосе» и «Детройт». Любой вратарь должен играть с клюшкой хорошо в современном хоккее, мы изучаем эти аспекты.

Артамонов приболел, мы его оставили дома. Всего было 12 нападающий, не было лимитчика. Не стали рисковать, дали шанс восстановиться, надеемся, что с «Куньлунем» он выйдет на лёд», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.