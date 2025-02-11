Ларионов — о стычке Кульбакова и Мифтахова: команда проигрывает дома — она недовольна

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с казанским «Ак Барсом» (5:1) прокомментировал стычку вратарей Ивана Кульбакова и Амира Мифтахова на послематчевом рукопожатии.
«Никогда не видели таких потасовок? В 1996 году была серьёзная потасовка вратарей «Детройта» и «Колорадо», самая жестокая в истории НХЛ.
Был конфликт между Мифтаховым и Кульбаковым, в детали я вникнуть пока не смог. Это эмоции, это хоккей. Когда команда проигрывает дома — она недовольна, эмоции выражаются через край. Это доля вратарей, они делают вещи, которые непредсказуемы», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Кульбаков в третьем периоде игры дважды получал малый штраф — за выброс шайбы и удар клюшкой.
- 11 февраля 2025
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