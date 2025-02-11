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Гатиятулин — о Мифтахове: во всём мире игра вратарей клюшкой имеет огромную роль

Гатиятулин — о Мифтахове: во всём мире игра вратарей клюшкой имеет огромную роль
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:5) и оценил ляп вратаря Амира Мифтахова, отдавшего пас на клюшку Евгению Свечникову, поразившему пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    

«Была пауза после насыщенного календаря, дали ребятам возможность передохнуть, впереди месяц игры через день или два, выпали из ритма, упала командная скорость, ошибались больше обычного в передачах и сменах —надо отдать должное сопернику: не дали нам вернуться в игру. Любой матч — это опыт: мы учимся на ошибках, и эта встреча не исключение. У нас и сегодня были хорошие отрезки, но их было меньше, чем нужно.

Не хватало скорости, первые семь минут неплохо играли, в давление шли, соперник ошибался. Затем пошли ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Индивидуально комментировать никого не буду, любой результат — это результат игры всей команды. Хоккей — быстрый вид спорта, решения надо принимать быстро. Ошибки есть в каждом матче, важно, как мы реагируем на это. Будем доносить до ребят, что после любого гола нужно переламывать. У нас это получалось, но сегодня не вышло.

Ошибка Мифтахова? Такое бывает, хотел как лучше. Разберём этот момент, покажем и расскажем, как надо действовать в таких ситуациях. Мы команда и должны выручать друг друга. Сегодня не получилось это сделать. Во всём мире игра клюшкой вратарей имеет огромную роль. Задача тренеров — объяснять, как не повторять подобные ошибки. Конфликт на рукопожатии? Эмоции перехлёстывали, объясним ребятам, куда нужно направлять эмоции», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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