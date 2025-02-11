Гатиятулин — о Мифтахове: во всём мире игра вратарей клюшкой имеет огромную роль

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:5) и оценил ляп вратаря Амира Мифтахова, отдавшего пас на клюшку Евгению Свечникову, поразившему пустые ворота.

«Была пауза после насыщенного календаря, дали ребятам возможность передохнуть, впереди месяц игры через день или два, выпали из ритма, упала командная скорость, ошибались больше обычного в передачах и сменах —надо отдать должное сопернику: не дали нам вернуться в игру. Любой матч — это опыт: мы учимся на ошибках, и эта встреча не исключение. У нас и сегодня были хорошие отрезки, но их было меньше, чем нужно.

Не хватало скорости, первые семь минут неплохо играли, в давление шли, соперник ошибался. Затем пошли ошибки, которые привели к пропущенным шайбам. Индивидуально комментировать никого не буду, любой результат — это результат игры всей команды. Хоккей — быстрый вид спорта, решения надо принимать быстро. Ошибки есть в каждом матче, важно, как мы реагируем на это. Будем доносить до ребят, что после любого гола нужно переламывать. У нас это получалось, но сегодня не вышло.

Ошибка Мифтахова? Такое бывает, хотел как лучше. Разберём этот момент, покажем и расскажем, как надо действовать в таких ситуациях. Мы команда и должны выручать друг друга. Сегодня не получилось это сделать. Во всём мире игра клюшкой вратарей имеет огромную роль. Задача тренеров — объяснять, как не повторять подобные ошибки. Конфликт на рукопожатии? Эмоции перехлёстывали, объясним ребятам, куда нужно направлять эмоции», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.