Мифтахов — о поражении от «Торпедо»: проанализировать и забыть

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Торпедо» (1:5).

«Бывают такие матчи. Вроде бы готовишься, делаешь всё то же самое, но где-то что-то идёт не по плану. Где-то неудачно идёт шайба точно в крюк клюшки соперника. Где-то она не попадает в чужие ворота. Так случается, этим и интересен спорт: есть следующий матч, чтобы доказать, что это всего лишь была ошибка.

Хотел отрезать Евгения, он прочитал хорошо, плюс ещё сошла у меня шайба. Оправдываться нет смысла, надо было сыграть надёжнее. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я считаю так. Если взять суммарно, сколько в сезоне много было хороших передач, казалось бы, простых, но действительно эффективных… Ошибки случаются, хорошо, что они случаются сейчас, а не в плей-офф. Разберём, посмотрим, отработаем — и будем лучше действовать. Обсудить пока не успели, но все всё понимают.

Не буду снимать с себя вины, команда играет увереннее, если надёжно играет вратарь. Может быть, первый гол сбил всех с толку. Но ничего страшного. Проанализировать, забыть и играть дальше. Ничего нового», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.