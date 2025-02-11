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Мифтахов — о поражении от «Торпедо»: проанализировать и забыть

Мифтахов — о поражении от «Торпедо»: проанализировать и забыть
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Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал свою результативную ошибку в матче с «Торпедо» (1:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    

«Бывают такие матчи. Вроде бы готовишься, делаешь всё то же самое, но где-то что-то идёт не по плану. Где-то неудачно идёт шайба точно в крюк клюшки соперника. Где-то она не попадает в чужие ворота. Так случается, этим и интересен спорт: есть следующий матч, чтобы доказать, что это всего лишь была ошибка.

Хотел отрезать Евгения, он прочитал хорошо, плюс ещё сошла у меня шайба. Оправдываться нет смысла, надо было сыграть надёжнее. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я считаю так. Если взять суммарно, сколько в сезоне много было хороших передач, казалось бы, простых, но действительно эффективных… Ошибки случаются, хорошо, что они случаются сейчас, а не в плей-офф. Разберём, посмотрим, отработаем — и будем лучше действовать. Обсудить пока не успели, но все всё понимают.

Не буду снимать с себя вины, команда играет увереннее, если надёжно играет вратарь. Может быть, первый гол сбил всех с толку. Но ничего страшного. Проанализировать, забыть и играть дальше. Ничего нового», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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