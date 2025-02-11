Мифтахов рассказал, почему решил вступить в потасовку с вратарём «Торпедо» Кульбаковым

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:5) прокомментировал стычку на послематчевом рукопожатии с вратарём команды соперника Иваном Кульбаковым.

«Мне не понравился эпизод, где наш игрок Никита Дыняк получил от Ивана удар клюшкой неприятный. Меня это подстегнуло, я задал ему вопрос — дальше уже наше личное», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Иван Кульбаков в третьем периоде игры дважды получал малый штраф — за выброс шайбы и за удар клюшкой Никиты Дыняка на последних секундах матча.