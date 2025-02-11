Мифтахов рассказал, почему решил вступить в потасовку с вратарём «Торпедо» Кульбаковым
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Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов после поражения своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (1:5) прокомментировал стычку на послематчевом рукопожатии с вратарём команды соперника Иваном Кульбаковым.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5) 0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5) 0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4) 0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5) 0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5) 1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)
«Мне не понравился эпизод, где наш игрок Никита Дыняк получил от Ивана удар клюшкой неприятный. Меня это подстегнуло, я задал ему вопрос — дальше уже наше личное», — передаёт слова Мифтахова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Иван Кульбаков в третьем периоде игры дважды получал малый штраф — за выброс шайбы и за удар клюшкой Никиты Дыняка на последних секундах матча.
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