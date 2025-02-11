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«У Галенюка сотрясение. Ребята сильно переживали». Ротенберг – о поражении от «Динамо»

«У Галенюка сотрясение. Ребята сильно переживали». Ротенберг – о поражении от «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) и заявил, что на настроение армейцев повлияла травма Данилы Галенюка в начале игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. «Динамо» провело замечательное мероприятие до игры, собрав всех известных хоккеистов, был Зинэтула Хайдарович. Поздравляю «Динамо» с той победой. Был очень рад видеть наших великих хоккеистов.

На нашу игру сегодня где-то повлияло то обстоятельство, что Галенюк, у которого сегодня день рождения, ему исполнилось 25 лет, получил травму в результате несчастного случая. Сотрясение. Наверное, ребята сильно переживали. Допустили такие ошибки, которые несвойственны нам, и пропустили голы – сами себе привезли. Эти моменты мы обязаны улучшать. Скоро плей-офф. И мы работаем над этим. Вернулись в состав Кузнецов и Хайруллин. Понятно, что не хватает игрового тонуса. Набирают форму. Ждём других наших ребят.

Во втором периоде были у нас очень хорошие моменты. Если вы посмотрите, то были стопроцентные моменты. Но здорово сыграл вратарь соперника Моторыгин. В третьем периоде у нас тоже были хорошие моменты, сняли вратаря при «шесть на четыре». Полное доверие нашей команде, но в таких ситуациях надо свои моменты реализовать. Особенно не удаляться в такой ситуации. Это командная дисциплина. Улучшаем детали и готовимся к следующей игре. У нас только начался сложный и важный выезд. Боремся за самое высокое место в регулярном чемпионате и готовимся к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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