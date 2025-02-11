«У Галенюка сотрясение. Ребята сильно переживали». Ротенберг – о поражении от «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) и заявил, что на настроение армейцев повлияла травма Данилы Галенюка в начале игры.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков. «Динамо» провело замечательное мероприятие до игры, собрав всех известных хоккеистов, был Зинэтула Хайдарович. Поздравляю «Динамо» с той победой. Был очень рад видеть наших великих хоккеистов.

На нашу игру сегодня где-то повлияло то обстоятельство, что Галенюк, у которого сегодня день рождения, ему исполнилось 25 лет, получил травму в результате несчастного случая. Сотрясение. Наверное, ребята сильно переживали. Допустили такие ошибки, которые несвойственны нам, и пропустили голы – сами себе привезли. Эти моменты мы обязаны улучшать. Скоро плей-офф. И мы работаем над этим. Вернулись в состав Кузнецов и Хайруллин. Понятно, что не хватает игрового тонуса. Набирают форму. Ждём других наших ребят.

Во втором периоде были у нас очень хорошие моменты. Если вы посмотрите, то были стопроцентные моменты. Но здорово сыграл вратарь соперника Моторыгин. В третьем периоде у нас тоже были хорошие моменты, сняли вратаря при «шесть на четыре». Полное доверие нашей команде, но в таких ситуациях надо свои моменты реализовать. Особенно не удаляться в такой ситуации. Это командная дисциплина. Улучшаем детали и готовимся к следующей игре. У нас только начался сложный и важный выезд. Боремся за самое высокое место в регулярном чемпионате и готовимся к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.