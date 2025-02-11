Крикунов: СКА сильно прибавит к концовке регулярки и началу плей-офф КХЛ

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов прокомментировал итоги матча «Динамо» (Москва) – СКА (3:1).

«Мне понравился матч, хорошо действовали обе команды. Динамовцы после комфортного преимущества действовали по счёту, организованно. Тем не менее, СКА сумел отыграть одну шайбу, создал немало хороших моментов. Думаю, сказалась игра вратарей. Моторыгин у «Динамо» сыграл уверенно, а Мойсевич пропустил два необязательных гола, это и сказалось на результате.

У СКА только вернулись в строй травмированные Кузнецов и Хайруллин. Видно, что они ещё не набрали игровой тонус, им нужно ещё один-два матча, чтобы вкатиться. Думаю, СКА сильно прибавит к концовке регулярки и началу плей-офф», — сказал Крикунов «Чемпионату».