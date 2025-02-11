Р. Ротенберг — о поступке Кузнецова: честно — такие вещи расстраивают. СКА ввёл штрафы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил необязательное удаление нападающего Евгения Кузнецова в концовке матча с московским «Динамо» при игре «6 на 4» и попытке спасти встречу.

— Евгений Кузнецов вернулся в состав СКА после длительного отсутствия. Не показалось ли вам, что он был слишком эмоционален? Постоянные стычки и в итоге удаление в чужой зоне в тот момент, когда СКА мог вернуться в игру. Словно перегорел, хотя столько поиграл в своей карьере.

— Думаю, что разделяю эмоции болельщиков. Полностью с вами согласен. Все эмоции и всю свою энергию нужно направлять в правильное русло, на взятие ворот и на команду. Лишние эмоции не нужны. И эти удаления нам точно не нужны.

У нас был очень серьёзный разговор с командой на эту тему. Мы ввели штрафы! Мы раньше такого не делали. У нас очень хорошее взаимопонимание с командой. Но у нас скоро плей-офф. Поэтому мы ввели очень жёсткие штрафы за такие удаления, когда подводят команду. Мы не имеем права.

Честно, я не помню. Может быть, вы помните, но на моей памяти за 15 лет работы в СКА у нас точно не было такой ситуации, чтобы хоккеист получал удаление, когда мы играем «шесть на четыре». Честно могу сказать, что вот такие вещи очень сильно расстраивают.

Но мы можем это улучшить и убрать такие вещи. Там не только Кузнецов, но и Алистров удалился. Поэтому мы должны всё это улучшить и направить энергию в правильное русло», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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