«Динамо» чествовало команду Билялетдинова, Кузнецов грозил сопернику. Фото победы над СКА

11 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и СКА. Встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:1.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Перед началом игры состоялась церемония чествования чемпионов России 2000 года. На лёд вышли 13 человек, которые в качестве игроков привели «Динамо» к победе в чемпионате. В финале плей-офф «Динамо» обыграло казанский «Ак Барс» в пяти матчах (3:1, 8:3, 0:2, 2:1, 2:0).

Зинэтула Билялетдинов, который тогда был главным тренером, принял участие в символическом вбрасывании. Хоккеисты нынешнего состава «Динамо» играли со СКА в той форме, в которой бело-голубые одержали победу 25 лет назад.

Вратарь стартового состава СКА Павел Мойсевич был заменён после трёх пропущенных шайб к 27-й минуте встречи. В игру вступил голкипер Егор Заврагин. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Никита Буруянов, Седрик Пакетт и Артём Чернов. Отметим, что третий гол был забит при игре в большинстве после удаления СКА за нарушение численного состава. В середине третьего периода счёт голам СКА открыл защитник Илья Карпухин. В последние минуты матча при выходе в большинстве СКА заменил вратаря шестым полевым игроком, но не смог сравнять счёт.