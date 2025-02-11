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Результаты игрового дня КХЛ 11 февраля 2025 года

Результаты игрового дня КХЛ 11 февраля 2025 года
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Сегодня, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает болельщикам ознакомиться с результатами встреч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Прохоркин (Якупов) – 08:06 (5x5)     1:1 Петухов (Шепелев, Шулак) – 13:16 (5x5)     1:2 Шарипзянов (Игумнов) – 13:57 (5x5)     1:3 Каблуков (Воронков, Верба) – 18:15 (5x5)     2:3 Шэн (Старков) – 38:36 (5x5)     2:4 Прохоркин (Соловьёв) – 39:30 (5x5)     2:5 Окулов (Спунер, Чистяков) – 56:53 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Свечников – 18:19 (5x5)     0:2 Виноградов (Стеклов, Чефанов) – 26:47 (5x5)     0:3 Тертышный (Летунов) – 34:59 (5x4)     0:4 Шавин (Воронин) – 46:09 (5x5)     0:5 Летунов (Тертышный, Фирстов) – 47:43 (5x5)     1:5 Яшкин (Семёнов) – 54:58 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Локхарт (Фу, Душак) – 03:56 (5x4)     2:0 Дрозг (О'Реган) – 17:28 (5x5)     2:1 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 17:49 (5x5)     2:2 Хмелевски (Тодд, Ремпал) – 19:59 (5x4)     3:2 Звягин (Сомерби) – 38:20 (5x5)     4:2 Ро (Кленденинг, Лефевр) – 47:04 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Точилкин (Хоружев, Барбер) – 41:49 (5x5)     0:2 Барбер (Профака) – 49:17 (5x4)     1:2 Гараев (Сероух, Попов) – 50:32 (5x5)     2:2 Хохлачёв (Ибрагимов) – 55:34 (5x5)     3:2 Яремчук (Мачулин, Венгрыжановский) – 62:26 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
0:1 Барак (Бучельников, Макеев) – 39:26 (5x3)     1:1 Шартье (Дроздов, Гурьянов) – 42:04 (5x5)     2:1 Гурьянов – 54:20 (5x5)     3:1 Каменев (Мамин) – 59:00 (en)    

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 54 матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 70 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает ЦСКА, набравший 70 очков в 53 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 76 очков в 55 встречах. На втором месте расположился «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 матчей — у идущего третьим «Салавата Юлаева».

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