Р. Ротенберг — о травмах в СКА: ленинградская улица учила — надо бить первым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал большое количество травм игроков армейской команды по ходу сезона.

«Думаю, что если сравнить нас с другими командами, то нельзя сказать, что у нас больше всех травм в лиге. Но нас обсуждают, у нас известные игроки. Потому это обсуждается в медиа. Можно взять статистику, и если посмотреть на всю лигу, то у всех сейчас много травм. Посмотрите даже на ЦСКА: травмирован ключевой игрок их команды Абрамов, в моём понимании — один из лучших хоккеистов. И так далее. Если смотреть на статистику, то мне кажется, что у каждой команды примерно одинаковое количество травм.

Но сотрясения, которые есть в нашей команде, связаны с тем, что против СКА все выходят очень заряженные. Здесь игрокам СКА нужно идти в стык до конца, быть ещё злее, и тогда не будет травм. И соблюдаем правила. Но если говорить о Галенюке, то это несчастный случай. Пошёл в борьбу, в углу площадки, наверное, где-то был не до конца зол в этой ситуации. Где-то соперник поймал его на упреждающий силовой приём. Попал в голову, но он сам наткнулся на плечо соперника.

Надо быть злее и идти до конца. Бить первым. Как учила ленинградская улица. Понимаете? Бить первым. А если идти не до конца собранным, то можно получить травму. Это хоккей и это мужская игра. Вот те вещи, которые мы обязаны улучшить. Но у нас все возвращаются. Думаю, что через две недели мы будем в полном комплекте. Ждём и Плешкова. У нас осталось 14 игр до плей-офф. Будем подходить в полном комплекте к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.