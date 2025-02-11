Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг — о травмах в СКА: ленинградская улица учила — надо бить первым

Р. Ротенберг — о травмах в СКА: ленинградская улица учила — надо бить первым
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал большое количество травм игроков армейской команды по ходу сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

«Думаю, что если сравнить нас с другими командами, то нельзя сказать, что у нас больше всех травм в лиге. Но нас обсуждают, у нас известные игроки. Потому это обсуждается в медиа. Можно взять статистику, и если посмотреть на всю лигу, то у всех сейчас много травм. Посмотрите даже на ЦСКА: травмирован ключевой игрок их команды Абрамов, в моём понимании — один из лучших хоккеистов. И так далее. Если смотреть на статистику, то мне кажется, что у каждой команды примерно одинаковое количество травм.

Но сотрясения, которые есть в нашей команде, связаны с тем, что против СКА все выходят очень заряженные. Здесь игрокам СКА нужно идти в стык до конца, быть ещё злее, и тогда не будет травм. И соблюдаем правила. Но если говорить о Галенюке, то это несчастный случай. Пошёл в борьбу, в углу площадки, наверное, где-то был не до конца зол в этой ситуации. Где-то соперник поймал его на упреждающий силовой приём. Попал в голову, но он сам наткнулся на плечо соперника.

Надо быть злее и идти до конца. Бить первым. Как учила ленинградская улица. Понимаете? Бить первым. А если идти не до конца собранным, то можно получить травму. Это хоккей и это мужская игра. Вот те вещи, которые мы обязаны улучшить. Но у нас все возвращаются. Думаю, что через две недели мы будем в полном комплекте. Ждём и Плешкова. У нас осталось 14 игр до плей-офф. Будем подходить в полном комплекте к плей-офф», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне обыграло СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android