Кудашов — о победе над СКА: ветераны дали наставления перед игрой — «Динамо» их выполнило

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче со СКА (3:1), перед которым клуб провёл чествование чемпионов России 2000 года.

— Я думаю, игра получилась хорошей во всех отношениях. Интересной для болельщиков. Наверное, всем понравилось. Да и нам понравилось — и тренерам, и игрокам. Понравилось побеждать такую команду при полных трибунах, при празднике. Не поворачивается язык сказать «при ветеранах». Вроде они только что играли, а уже ветераны. Но тем не менее. Ветераны дали наставления перед матчем, а мы их выполнили.

— Насколько предматчевый праздник стал трогательным моментом лично для вас? Ведь вы являетесь частью той чемпионской команды «Динамо».

— Мы часто общаемся. Любая команда, которая что-то выигрывает, является очень сплочённой и дружной. Как правило, эти отношения остаются надолго, потому что такие команды редко встречаются. Потому эта команда в моей памяти всегда, постоянно всплывают хорошие моменты. Увидел ребят и тренеров, которые причастны к той победе. Конечно, это всегда самые позитивные воспоминания, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.