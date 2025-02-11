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Кудашов — о победе над СКА: ветераны дали наставления перед игрой — «Динамо» их выполнило

Кудашов — о победе над СКА: ветераны дали наставления перед игрой — «Динамо» их выполнило
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче со СКА (3:1), перед которым клуб провёл чествование чемпионов России 2000 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

— Я думаю, игра получилась хорошей во всех отношениях. Интересной для болельщиков. Наверное, всем понравилось. Да и нам понравилось — и тренерам, и игрокам. Понравилось побеждать такую команду при полных трибунах, при празднике. Не поворачивается язык сказать «при ветеранах». Вроде они только что играли, а уже ветераны. Но тем не менее. Ветераны дали наставления перед матчем, а мы их выполнили.

— Насколько предматчевый праздник стал трогательным моментом лично для вас? Ведь вы являетесь частью той чемпионской команды «Динамо».
— Мы часто общаемся. Любая команда, которая что-то выигрывает, является очень сплочённой и дружной. Как правило, эти отношения остаются надолго, потому что такие команды редко встречаются. Потому эта команда в моей памяти всегда, постоянно всплывают хорошие моменты. Увидел ребят и тренеров, которые причастны к той победе. Конечно, это всегда самые позитивные воспоминания, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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