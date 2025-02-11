Кудашов отреагировал на прогноз Овечкина, что «Динамо» победит СКА со счётом 5:1
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на прогноз капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что бело-голубые победят СКА со счётом 5:1. Матч завершился в пользу «динамовцев» со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5) 2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5) 3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4) 3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)
«Подвели его (смеётся). Но вообще, даже не задумывался об этом. Наверное, сам Овечкин не думал, когда говорил. Давайте не будем обсуждать эту тему.
Если надо, давайте мы созвонимся и обсудим. Пускай новое интервью даст, что он так и думал (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Отметим, что «Динамо» обыграло СКА в четвёртый раз в пяти матчах текущего сезона.
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