Кудашов отреагировал на прогноз Овечкина, что «Динамо» победит СКА со счётом 5:1

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на прогноз капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что бело-голубые победят СКА со счётом 5:1. Матч завершился в пользу «динамовцев» со счётом 3:1.

«Подвели его (смеётся). Но вообще, даже не задумывался об этом. Наверное, сам Овечкин не думал, когда говорил. Давайте не будем обсуждать эту тему.

Если надо, давайте мы созвонимся и обсудим. Пускай новое интервью даст, что он так и думал (смеётся)», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что «Динамо» обыграло СКА в четвёртый раз в пяти матчах текущего сезона.