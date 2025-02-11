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Кудашов: «Динамо» безразлично, с кем играть в плей-офф

Кудашов: «Динамо» безразлично, с кем играть в плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что команда готова к любому сопернику в первом раунде плей-офф КХЛ.

«Плей‑офф – это другое соревнование. Даже не другая игра, а именно другое соревнование. С кем бы мы не играли, это сразу забудется.

Наверное, будет легче играть с теми командами, с кем сыграли шесть матчей – со СКА и «Локомотивом». Как-то будет легче в плане подготовки и вот в таких моментах, потому что знаем плюсы и минусы.

Но я сразу говорю, что мы не то, что не выбираем, но даже не смотрим и не будем смотреть на то, с кем будем играть. Нам безразлично. Дома или на выезде. Вы же видите, какой чемпионат. Мы немного прозевали начало сезона, но сейчас безразлично с кем играть – с первого по восьмое места», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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