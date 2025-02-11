Стал известен стартовый вратарь сборной Канады на матч Турнира четырёх наций со Швецией

Стартовым вратарём сборной Канады на Турнире четырёх наций будет Джордан Биннингтон. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Джоном Купером, сообщает ESPN. Первый матч на турнире канадская сборная проведёт со сборной Швеции в ночь на 13 февраля в 4:00 мск.
Голкиперами сборной на турнир заявлены: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).
Это будет второй раз за последние годы, когда Биннингтон будет представлять Канаду на международной арене — он также был лучшим вратарём страны на чемпионате мира 2024 года, показав результат 6-2-0 и с процентом отражённых бросков 88,5.
Однако для Биннингтона и «Сент-Луис Блюз» сезон в НХЛ выдался непростым. Голкипер одержал лишь 15 побед в 38 матчах с процентом отражённых бросков 89,7.