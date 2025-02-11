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Стал известен стартовый вратарь сборной Канады на матч Турнира четырёх наций со Швецией

Стал известен стартовый вратарь сборной Канады на матч Турнира четырёх наций со Швецией
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Стартовым вратарём сборной Канады на Турнире четырёх наций будет Джордан Биннингтон. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Джоном Купером, сообщает ESPN. Первый матч на турнире канадская сборная проведёт со сборной Швеции в ночь на 13 февраля в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
13 февраля 2025, четверг. 04:00 МСК
Канада
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Голкиперами сборной на турнир заявлены: Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Эдин Хилл («Вегас»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Это будет второй раз за последние годы, когда Биннингтон будет представлять Канаду на международной арене — он также был лучшим вратарём страны на чемпионате мира 2024 года, показав результат 6-2-0 и с процентом отражённых бросков 88,5.

Однако для Биннингтона и «Сент-Луис Блюз» сезон в НХЛ выдался непростым. Голкипер одержал лишь 15 побед в 38 матчах с процентом отражённых бросков 89,7.

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