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Р. Ротенберг: для СКА есть только одно место – первое место. Стремимся только побеждать

Р. Ротенберг: для СКА есть только одно место – первое место. Стремимся только побеждать
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб в каждом матче стремится к победе и планирует завоевать Кубок Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Буруянов (Ожиганов, Кудашов) – 02:58 (5x5)     2:0 Пакетт (Гусев) – 21:08 (5x5)     3:0 Чернов (Пакетт, Уил) – 26:22 (5x4)     3:1 Карпухин (Бардаков, Демидов) – 46:13 (5x5)    

— Приближается 10‑летие первой победы СКА в Кубке Гагарина. Планируете ли вы сделать какую‑то церемонию по типу той, что провело сегодня московское «Динамо»?
— Честно, на эту тему ещё не думали. Давайте все вместе подумаем, обсудим этот вопрос. Нужно выразить благодарность всем нашим болельщикам и всем, кто нас поддерживает. Первая победа она всегда самая сложная. Мы все помним, как при счёте 0-3 нас списали со всех счетов. Никто не рассчитывал на нашу победу. В принципе это спортивный подвиг нашей команды – игроков и тренерского штаба, всех вместе.

Конечно, мы обсудим эту тему. Но в то же время сейчас нам главное сконцентрироваться на том, чтобы добиться победы в этом сезоне и порадовать наших болельщиков. Для СКА всегда есть только одно место – это первое место. СКА всегда будет стремиться только побеждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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