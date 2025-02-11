Р. Ротенберг: для СКА есть только одно место – первое место. Стремимся только побеждать

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб в каждом матче стремится к победе и планирует завоевать Кубок Гагарина.

— Приближается 10‑летие первой победы СКА в Кубке Гагарина. Планируете ли вы сделать какую‑то церемонию по типу той, что провело сегодня московское «Динамо»?

— Честно, на эту тему ещё не думали. Давайте все вместе подумаем, обсудим этот вопрос. Нужно выразить благодарность всем нашим болельщикам и всем, кто нас поддерживает. Первая победа она всегда самая сложная. Мы все помним, как при счёте 0-3 нас списали со всех счетов. Никто не рассчитывал на нашу победу. В принципе это спортивный подвиг нашей команды – игроков и тренерского штаба, всех вместе.

Конечно, мы обсудим эту тему. Но в то же время сейчас нам главное сконцентрироваться на том, чтобы добиться победы в этом сезоне и порадовать наших болельщиков. Для СКА всегда есть только одно место – это первое место. СКА всегда будет стремиться только побеждать», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.