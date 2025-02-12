Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своём удалении в концовке игры с московским «Динамо» (1:3).

«Недоволен игрой. Проиграли 1:3, получил глупое удаление. Виноват за это удаление. Человек исполнил. Я виноват, что руку на него положил. Ну, ничего страшного, буду злее. Что касается моего состояния, то физически я чувствую себя хорошо, но надо скорее набрать хоккейные кондиции. Когда долго не играешь, то выпадаешь из ритма. Надеюсь, что в следующем матче буду лучше», — приводит слова Кузнецова «РИА Новости Спорт».

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