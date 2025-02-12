Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов высказался о своём удалении в концовке игры с московским «Динамо»

Евгений Кузнецов высказался о своём удалении в концовке игры с московским «Динамо»
Комментарии

Нападающий СКА Евгений Кузнецов высказался о своём удалении в концовке игры с московским «Динамо» (1:3).

«Недоволен игрой. Проиграли 1:3, получил глупое удаление. Виноват за это удаление. Человек исполнил. Я виноват, что руку на него положил. Ну, ничего страшного, буду злее. Что касается моего состояния, то физически я чувствую себя хорошо, но надо скорее набрать хоккейные кондиции. Когда долго не играешь, то выпадаешь из ритма. Надеюсь, что в следующем матче буду лучше», — приводит слова Кузнецова «РИА Новости Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
Р. Ротенберг — о поступке Кузнецова: честно — такие вещи расстраивают. СКА ввёл штрафы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android