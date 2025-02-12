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Призёр Олимпийских игр оценил, как выступила бы сборная России на Турнире четырёх наций

Призёр Олимпийских игр оценил, как выступила бы сборная России на Турнире четырёх наций
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, экс-игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов оценил, как могла бы выступить сборная России на Турнире четырёх наций.

«Однозначно россияне боролись бы за первое место, и я поставил бы нашу команду в тройку. От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с чемпионата мира. Турнир четырёх наций — ещё один, где можно было бы увидеть всех сильнейших игроков в одном месте», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. В мероприятии примут участие сборные США, Канады, Швеции и Финляндии.

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