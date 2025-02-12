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В. Тарасенко выразил слова благодарности «Сибири» и болельщикам за матч памяти его отца

В. Тарасенко выразил слова благодарности «Сибири» и болельщикам за матч памяти его отца
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Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко на своей странице в социальной сети выразил слова благодарности хоккейному клубу «Сибирь» и болельщикам за организацию матча памяти его отца Андрея, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года. Напомним, вчера, 11 февраля, состоялась встреча новосибирского клуба с «Ладой» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Рассказов (Белоусов, Лайпсик) – 10:00 (5x4)     2:0 Андреофф (Бек, Мёрфи) – 11:41 (5x4)     2:1 Неколенко (Юртайкин) – 36:17 (5x5)     3:1 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 52:45 (5x3)     4:1 Широков (Яковлев) – 57:18 (en)    

Фото: Страница Владимира Тарасенко в соцсети

Фото: Страница Владимира Тарасенко в соцсети

Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.

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