В. Тарасенко выразил слова благодарности «Сибири» и болельщикам за матч памяти его отца

Российский нападающий «Детройт Ред Уингз» Владимир Тарасенко на своей странице в социальной сети выразил слова благодарности хоккейному клубу «Сибирь» и болельщикам за организацию матча памяти его отца Андрея, который ушёл из жизни 11 июля 2024 года. Напомним, вчера, 11 февраля, состоялась встреча новосибирского клуба с «Ладой» (4:1).
Фото: Страница Владимира Тарасенко в соцсети
Фото: Страница Владимира Тарасенко в соцсети
Андрей Тарасенко — уроженец Новосибирска. В юношеские годы был игроком местного СКА, а затем на протяжении многих лет защищал цвета ярославского «Торпедо» и тольяттинской «Лады», где признавался лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России. В сезоне-2001/2002 Тарасенко вернулся в родной город и помог «Сибири» выйти в Суперлигу, набрав в 67 матчах 75 очков.
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