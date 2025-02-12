Расписание матчей КХЛ на 12 февраля 2025 года

Сегодня, 12 февраля, пройдут две встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2025, среда. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 82 очка за 54 матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 70 очков после 53 встреч. Тройку на Западе закрывает столичный ЦСКА, набравший 70 очков в 53 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», у которого 76 очков в 55 встречах. На втором месте расположился казанский «Ак Барс», у команды 72 очка в 53 матчах. 71 очко после 53 матчей — у идущего третьим уфимского «Салавата Юлаева».