«Это не Ковальчук». Овечкин загадочно анонсировал тренировочный сбор с экс-игроком НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился информацией о тренировочном сборе в Майами, скрыв личность звёздного экс-игрока Национальной хоккейной лиги, с которым будет проводить тренировки во время паузы в регулярном чемпионате.

«Я прилетел в Майами с женой и детьми, где проведу небольшой тренировочный сбор с человеком, имя которого пока не буду называть. Но он играл в НХЛ. Давайте сделаем небольшую загадку из этого. И это не Илья Ковальчук. Возможно, вы увидите это в моих или его социальных сетях. Он известная личность… В Майами, конечно, я также буду отдыхать, как и сейчас. Нужно хорошо отдохнуть и усердно поработать! Я отдохну несколько дней, восстановлюсь и начну тренировки», — приводит слова Овечкина RG.

Овечкин отстаёт на 15 шайб от рекорда Гретцки. У россиянина 879 голов в регулярках НХЛ, у канадца — 894.

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