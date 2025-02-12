Расписание матчей МХЛ на 12 февраля 2025 года

Сегодня, 12 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Реактор Нижнекамск Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК Динамо-Шинник Бобруйск Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».