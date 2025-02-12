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Расписание матчей МХЛ на 12 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 12 февраля 2025 года
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Сегодня, 12 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
Не начался
Тайфун
Приморский край
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Локо
Ярославль
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
Алмаз
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Золотом дивизионе Западной конференции лидирует «Спартак» с 72 очками. В Серебряном дивизионе Запада первое место занимает белорусское «Динамо-Шинник» (68). В Золотом дивизионе Восточной конференции лидером являются «Мамонты Югры» (68). В Серебряном дивизионе Востока с 65 очками лидирует «Толпар». Главным аутсайдером нынешнего сезона МХЛ является «АКМ Новомосковск», на счету которой всего 10 очков после 42 игр.

Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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