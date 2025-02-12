Расписание матчей ВХЛ на 12 февраля 2025 года

Сегодня, 12 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 12 февраля 2025, среда. 11:00 МСК Челмет Челябинск Не начался Звезда Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался Омские Крылья Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК Сокол Красноярск Не начался Зауралье Курган Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Магнитка Магнитогорск Не начался СКА-Нева Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Кристалл Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

Лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и «Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.