Расписание матчей ВХЛ на 12 февраля 2025 года
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Сегодня, 12 февраля, пройдут шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 11:00 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Кристалл
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лучшими командами ВХЛ являются новокузнецкий «Металлург» (51 игра) и «Динамо» из Санкт-Петербурга (52), набравшие по 76 очков. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 53 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 51 матча.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.
Комментарии
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