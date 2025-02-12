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Александр Овечкин дал совет 20-летнему Матвею Мичкову

Александр Овечкин дал совет 20-летнему Матвею Мичкову
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике, форварде «Филадельфии Флайерз» Матвее Мичкове во время паузы регулярного чемпионата НХЛ.

«Мичков — отличный парень. У него всё хорошо. Он недавно играл против нас, и я смог его увидеть в деле. Но мне бы хотелось, чтобы он немного меньше выпендривался. В остальном всё замечательно», — приводит слова Овечкина RG.

В текущем сезоне на счету 39-летнего Овечкина 39 матчей, в которых он забил 26 голов и сделал 17 результативных передач. Мичков, который проводит свой первый сезон в НХЛ, в нынешнем сезоне провёл 55 игр, на его счету 16 заброшенных шайб и 20 результативных передач.

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