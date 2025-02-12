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Вячеслав Быков ответил на вопрос, почему СКА не хватает стабильности в сезоне

Вячеслав Быков ответил на вопрос, почему СКА не хватает стабильности в сезоне
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков ответил на вопрос, почему СКА не хватает стабильности в нынешнем сезоне, и оценил вероятность ухода наставника армейцев Романа Ротенберга в другой клуб КХЛ.

– Почему в СКА так не хватает стабильности?
– У СКА очень молодой состав, а для молодёжи характерна нестабильность. Пока они наберутся необходимого опыта, эти «качели» будут время от времени. Чтобы была стабильность, важна очень тщательная работа тренерского штаба и опыт от большого количества матчей. Нужна терпеливая и кропотливая работа всего клуба.

– Видите ли вы Романа Ротенберга в другой команде, кроме СКА?
– Предложения из других клубов могут приходить, но только он сам знает, принимать их или нет. Так как СКА – это амбициозный проект, который делает ставку на молодёжь, то это может занять не один сезон, чтобы создать команду-победитель.

– Как вы думаете, если Ротенберг выиграет Кубок Гагарина со СКА, могут ли ему поступить предложения?
– Всегда интересно не только завоевать кубок, но и подтверждать его «принадлежность» от сезона к сезону! Но у всех амбиции разные и всё может быть, — цитирует Быкова «Спорт день за днём».

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