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«Это хамство со стороны ИИХФ». Майоров — об отстранении сборной России от ЧМ-2026

«Это хамство со стороны ИИХФ». Майоров — об отстранении сборной России от ЧМ-2026
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную России от участия в чемпионате мира — 2026.

«Я за то, чтобы цепляться за уходящий поезд всеми возможными способами. Независимо от шансов. В конце концов, это хамство со стороны ИИХФ заранее уже отстранять нас на 2026 год. Если бы это было ближе к концу года, то я бы сказал, что Международная федерация в таком сложном положении, что решение такое принимает.

Шансы на победу у России в суде ничтожны? Я вообще не в курсе. Смотря где это будет рассматриваться. Если это CAS будет рассматривать, то он находится под влиянием Европы вокруг конфликта России и Украины, решение будет не в нашу пользу. Куда ещё мы можем подавать, я не знаю», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт.ру».

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