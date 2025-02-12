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Трактор — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 12 февраля, в Челябинске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 76 очками после 55 матчей.

На данный момент «Металлург» провёл 53 матча и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 66 очков.

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